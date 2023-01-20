В честь 40-летия выхода оригинальной рабочей станции Apple Lisa, американский Музей компьютерной истории выпустил в открытый доступ исходный код операционной системы Lisa 3.1.

Apple Lisa стал первым коммерческим компьютером с графическим интерфейсом, который задумывался как высокопроизводительная машина для бизнеса, способная произвести революцию в способе взаимодействия пользователя и персоналки.

Сердцем компьютера стал 16-битный процессор Motorola 68000 с тактовой частотой 5 МГц и 32-разрядной внутренней шиной данных. Компьютер оснащался 1 Мбайтом оперативной памяти (расширяемой до 2 Мбайт), жестким диском объемом 5 Мбайт и черно-белым 12-дюймовым дисплеем с разрешением 720×364 точки. В корпусе компьютера размещались два 5,25-дюймовых дисковода с переменной скоростью чтения-записи для дискет Apple FileWare емкостью 871 килобайт.

Но самой интересной новинкой в этом компьютере была, безусловно, операционная система Lisa OS с графическим интерфейсом, основанном на тогдашней новаторской идее «метафоры рабочего стола». Она предлагала графический интерфейс и возможность управления с помощью мыши — эти функции появились в линейке Macintosh годом позже. Более того, Lisa OS предложила ряд инновационных для своего времени возможностей, повлиявших на будущее развитие персональных компьютеров. Так, именно в этой ОС появились функция drag-and-drop, возможность перемещения окон и накладывание их друг на друга, корзина с удалёнными файлами, горизонтальное меню со всплывающими подменю, панель управления и ряд других нестандартных по тем временам опций.

На сайте музея можно скачать исходный код Lisa Office System 3.1, вышедший в апреле 1984 года. Пакет размером около 26 МБ включает более 1300 файлов с комментариями. В состав входит как сама ОС, так и приложения и среда разработки Lisa Toolkit.

Компьютер Apple Lisa поступил в продажу 19 января 1983 года за 10.000 долларов, что с поправкой на инфляцию сейчас соответствует более чем 27.000 долларов. Несмотря на множество по-настоящему инновационных решений, продукт так и не стал популярным из-за отсутствия поддержки и высокой стоимости.