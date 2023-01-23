Apple планирует собирать до четверти всех своих гаджетов на фабриках Индии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова индийского министра торговли Пиюша Гояла.

Подчеркивая выбор многими крупными компаниями перспективного индийского рынка, Пиюш Гоял отметил: «Apple — еще одна история успеха. Они уже производят в Индии 5–7% своей продукции. Если я не ошибаюсь, они хотят довести эту долю до 25%. Самые последние свои модели они запускали в производство в Индии».

В прошлом году Apple начала сборку своего флагманского iPhone 14 в Индии. Это был первый случай, когда технологический гигант запустил производство своей новейшей модели в Индии так скоро после презентации. Apple производит iPhone в Индии с 2017 года, но обычно это были более старые модели. Компания Foxconn, основной сборщик iPhone, производит смартфоны на своем заводе в Сриперумбудуре на окраине Ченнаи в восточной Индии.

Как пишет издание Business Standard, в декабре 2022 года Apple стала первой компанией, экспорт которой мобильных телефонов из Индии, выпущенных ее местными подразделениями, достиг $1 млрд в месяц. Тем самым Apple обогнала Samsung и стала крупнейшим экспортером этой продукции из Индии.

Переезд в Индию является частью стремления Apple сократить зависимость от китайских компаний и происходит на фоне значительного расширения производства в других странах. По сообщениям, поставщики в Китае уже ощущают последствия этих шагов.