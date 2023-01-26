Эксперты рынка рассказали «Известиям», что новые MacBook с чипами M2 Pro и M2 Max завезут в Россию по параллельному импорту только через месяц после старта продаж во всём мире. Также цены будут минимум на 30% выше, чем в США и Европе.

В России, по словам источника, близкого к одному из ретейлеров, MacBook на новых процессорах M2 Pro и M2 Max могут продаваться по цене от 200 тыс. рублей. Несмотря на завышенную стоимость, в маркетплейсе Ozon ожидают повышенный интерес среди дизайнеров, видеомонтажеров и создателей 3D-графики, которым ноутбук нужен для работы.

Продажи в США и ещё 26 странах начнутся уже 24 января. В Европейских официальных магазинах Apple цены на ноутбуки начинаются с 2,4 тыс. евро. В США самая доступная модель обойдётся в 2 тыс. долларов.

В серых магазинах компьютеры появятся на несколько недель раньше, чем в крупных сетях. На старте цены на ноутбуки не будут отличаться от тех, что планируют установить маркетплейсы, но в будущем ожидается значительное снижение. В периоды старта продаж продавцы используют ситуацию дефицита для оправдания высоких цен, а после падения спроса снижают её, что позволяет серым магазинам конкурировать с крупными поставщиками.

Apple обновила MacBook Pro 14" и 16" в середине января. Ноутбуки получили быстрые чипсеты M2 Pro и M2 Max, увеличение предельного объёма оперативной памяти до 96 ГБ, поддержку Wi-Fi 6E и обновлённый HDMI — теперь он способен передавать изображение в 8K.