Apple выпустила iOS 16.3, в которую добавила ряд новых функций, а также исправила несколько ошибок из прошлых версий операционной системы.

В число основных нововведений iOS 16.3 вошли: поддержка физических ключей безопасности для Apple ID - они заменяют собой цифровую двухфакторную аутентификацию; шифрование резервных копий iCloud; поддержка HomePod второго поколения; новые обои «Единство», которые Apple создала в честь Месяца черной истории.

Вместе с тем Apple исправила ошибку iOS 16.2, из-за которой у некоторых iPhone 14 Pro Max на экране появлялись артефакты в виде горизонтальных линий. Также были устранены баги в управлении CarPlay при помощи голосового ассистента Siri.

Кроме этого были исправлены и более мелкие недочеты. Например, купертиновцы решили проблему, из-за которой часть штрихов в приложении Freeform не появлялась на общих досках. Также был устранен баг, мешающий отображению обоев на экране блокировки.

Apple также выпустила iOS 15.7.3 для старых iPhone, которые не поддерживают iOS 16 и iOS 12.5.7 для устройств, которые не поддерживают iOS 13 или новее.