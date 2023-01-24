Журналист издания Bloomberg Марк Гурман поделился подробностями о грядущей гарнитуре смешанной реальности от Apple (вероятное название — Reality Pro).

По словам Гурмана, Reality Pro сможет работать как в режимах дополненной реальности (когда виртуальные объекты как бы «накладываются» на реальный мир), так и виртуальной (полностью виртуальное пространство) — переключение происходит с помощью специального колесика.

Интерфейс операционной системы (предполагаемое название — xrOS) внешне будет походить на iOS и позаимствует «множество функций, доступных на iPhone и iPad». Кроме того, гарнитуру получится использовать в качестве внешнего дисплея для Mac: юзеры будут видеть виртуальный экран своего компьютера и при этом управлять им с помощью привычных физической клавиатуры и трекпада/мыши.

Массив камер нового устройства Apple будет обращён как во внешний мир, так и к глазам пользователя. Отслеживая его взгляд, устройство сможет понять, на каком элементе интерфейса он остановился, а клик мышки в данном случае будет заменён на жест смыкания большого и указательных пальцев руки пользователя. В дальнейшем камеры смогут отслеживать манипуляции пользователя настолько чётко, что он сможет имитировать набор текста на «парящей в воздухе» виртуальной клавиатуре. При этом шлем дополненной реальности будет прекрасно сопрягаться и с компьютерами семейства Mac, позволяя управлять элементами интерфейса при помощи мышки, клавиатуры и тачпада компьютера.

Также Гурман описал одну из возможностей гарнитуры — видеочат через FaceTime. При его запуске пользователь сможет наблюдать реалистичный аватар своего собеседника. Однако данная функция потребляет много ресурсов гаджета, поэтому на первом этапе гарнитура будет поддерживать видеочаты только между двумя пользователями. Это все еще позволит проводить сеансы FaceTime с несколькими людьми, но дополнительные пользователи будут отображаться в виде значка или Memoji.

За вычисления отвечает чипсет Apple M2, а аккумулятора хватит на два часа активной работы. Из-за высокой мощности устройство заметно нагревается, поэтому блок с аккумулятором вынесен в отдельное устройство, подключаемое по проводу. Apple предложит пользователям размещать его в кармане брюк, считает Гурман.

Уже сейчас известно, что на старте Reality Pro будет поставляться с приложениями Safari, «Фото», «Почта», «Подкасты», «Календарь», Apple Music и Apple TV+. Для последнего компания ещё в прошлом году запустила производство контента и шоу совместно с Disney и Dolby. Также Apple подготовит отдельный раздел в App Store для адаптированных приложений.

Корпус девайса выполнен из алюминия, стекла и мягкого материала, и в целом будет напоминать AirPods Max. Изогнутая передняя панель с экранами позволит видеть глаза пользователя снаружи, а в оголовье будут встроены динамики.

Для тех, кто носит очки, Apple предоставит специальные линзы, которые смогут поместиться внутри корпуса. Компания ожидает, что пользователи будут носить AirPods, чтобы получить возможность слушать звук наравне с визуальным восприятием, которое обеспечивает гарнитура, хотя она и будет иметь встроенные динамики.

Apple планирует представить устройство уже этой весной, хотя график по-прежнему может измениться. Это позволит компании обсудить продукт на ежегодной конференции для разработчиков программного обеспечения в июне, а затем выпустить его позже в этом году. Некоторые функции все еще могут быть отменены или изменены, отмечает Гурман.