Как утверждает журналист Марк Гурман из Bloomberg, в следующем году Apple готовит «масштабную модернизацию iPad Pro».

В этом году на рынке iPad серьезных изменений не будет. Традиционно выйдет базовый iPad, mini-, Air- и Pro-версии. Всё, что в них изменится — новые процессоры.

Зато в следующем году Гурман предрекает большие изменения для флагманских iPad Pro, которые могут дебютировать весной 2024 года. Речь идёт как об обновлении дизайна, так и, впервые, использовании OLED-дисплеев.

Первое изменение: задняя крышка планшета будет изготовлена из стекла. Также у девайса появится поддержка магнитов MagSafe. По сравнению с цельным алюминиевым корпусом, используемым в настоящее время в iPad Pro, самое большое преимущество стекла в том, что оно не мешает беспроводной зарядке.

Другим серьёзным улучшением станет экран - он будет обновлён до OLED. Теоретически это позволит iPad Pro сделать тоньше и более энергоэффективным. Каждый пиксель OLED работает независимо, поэтому OLED может подсвечивать некоторые пиксели по отдельности. Это позволяет экономить заряд аккумулятора при активации функции всегда включённого дисплея.