Вчера новые MacBook Pro и Mac mini на базе новых процессоров Apple M2 Pro и M2 Max поступили в продажу и в сети стали появляться обзоры. Оказалось, что новинки в базовых конфигурациях имеют более низкую скорость чтения и записи SSD-накопителей по сравнению со своими предшественниками.

Так, например, максимальные скорости чтения и записи данных SSD объёмом 512 ГБ в составе 14-дюймового MacBook Pro на M2 Pro, измеренные в BlackMagic Disk Speed Test, составили 2970 МБ/с и 3150 МБ/с соответственно. Для сравнения: SSD объёмом 512 ГБ прошлого MacBook Pro на M1 Pro в том же приложении демонстрирует скорости чтения и записи 4900 МБ/с и 3950 МБ/с соответственно. Разница существенная: SSD новой модели примерно на 39% медленнее считывает данные и на 20% медленнее их записывает. Тут стоит отметить, что 512-Гбайт модель прошлого поколения не являлась базовой — там минимумом были 256 Гбайт памяти.

Вероятно, дело в том, что SSD в новых ноутбуках используют один NAND-чип вместо двух. Такая же проблема встречается в базовом MacBook Air (2022) с 256 ГБ хранилища: скорость его SSD значительно уступает аналогичной модели ноутбука 2020 года.

Базовая версия Mac mini с M2 оснащается накопителем на 256 ГБ и имеет ту же самую проблему: один чип NAND против двух у Mac mini образца 2020 года на M1. В результате чего скорости чтения и записи в новом Mac mini достигли 1482 и 1431 МБ/с соответственно, тогда как в Mac mini 2020 года данные результаты были практически в два раза выше – 2854 и 2733 МБ/с соответственно.

Впрочем, у новых MacBook Pro с большим объёмом памяти подобных проблем нет — новейший MacBook Pro 14" с накопителем на 2 Тбайт обеспечивает скорость чтения 5293 Мбайт/с, а записи — 6168 Мбайт/с.