macOS Ventura предназначена для компьютеров Apple, выпущенных после 2017 года. В августе группа разработчиков анонсировала инструмент OpenCore Legacy Patcher (OCLP), который позволяет установить новую ОС на старые Mac. Сегодня программисты поделились ссылкой на скачивание патчера.

OCLP размещен на GitHub и ранее уже позволял устанавливать macOS Big Sur и macOS Monterey на Mac, которые не поддерживали эти версии. Он основан на загрузчике OpenCore, который используется для Hackintosh. Теперь утилита обновилась и получила совместимость с macOS 13 Ventura.

Чтобы добавить поддержку macOS Ventura, разработчикам пришлось переписать большое количество кода, потому что в новой операционной системе Apple удалила большинство старых драйверов.

Вот полный список старых Mac, которые можно обновить до macOS Ventura с помощью OCLP:

MacBook 2008-2016

MacBook Air 2009-2017

MacBook Pro 2008-2016

Mac mini 2009-2017

iMaс 2007-2017

Mac Pro 2008-2013

Программисты предупреждают, что многие функции пока недоступны, и советуют попробовать установить macOS Monterey, если пользователи столкнутся с критическими для них проблемами.