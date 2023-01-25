macOS Ventura теперь можно запустить на старых Mac
macOS Ventura предназначена для компьютеров Apple, выпущенных после 2017 года. В августе группа разработчиков анонсировала инструмент OpenCore Legacy Patcher (OCLP), который позволяет установить новую ОС на старые Mac. Сегодня программисты поделились ссылкой на скачивание патчера.
OCLP размещен на GitHub и ранее уже позволял устанавливать macOS Big Sur и macOS Monterey на Mac, которые не поддерживали эти версии. Он основан на загрузчике OpenCore, который используется для Hackintosh. Теперь утилита обновилась и получила совместимость с macOS 13 Ventura.
Чтобы добавить поддержку macOS Ventura, разработчикам пришлось переписать большое количество кода, потому что в новой операционной системе Apple удалила большинство старых драйверов.
Вот полный список старых Mac, которые можно обновить до macOS Ventura с помощью OCLP:
- MacBook 2008-2016
- MacBook Air 2009-2017
- MacBook Pro 2008-2016
- Mac mini 2009-2017
- iMaс 2007-2017
- Mac Pro 2008-2013
Программисты предупреждают, что многие функции пока недоступны, и советуют попробовать установить macOS Monterey, если пользователи столкнутся с критическими для них проблемами.
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