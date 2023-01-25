Apple выпустила новую прошивку для своих умных колонок. Ключевой особенностью HomePod 16.3 стала активация в HomePod mini датчиков для измерения температуры и влажности, который отныне можно использовать для сценариев умного дома.

Кроме того, оригинальная модель HomePod получила оптимизированную настройку звука для повышения чёткости разговорного контента, такого как подкасты и аудиокниги, а также обновлённые элементы управления громкостью. Наконец, в HomePod интегрировано приложение «Локатор», которое позволяет запрашивать у Siri местонахождение друзей и семьи.

В большинстве случаев новая прошивка скачивается автоматически. Однако пользователи могут обновить колонку и в ручном режиме. Сделать это можно через приложение «Дом».

Среди прочего Apple устранила некоторые баги и исправила ошибки, обнаруженные в предыдущей сборке ПО.