Поставки смартфонов в мире в четвертом квартале 2022 года упали на 18,3% относительно того же периода предыдущего года - до 300,3 млн штук. Об этом говорится в отчёте исследовательской компании International Data Corporation (IDC). Это рекордное снижение показателя за время ведения расчетов.

Общий объем поставок смартфонов в мире в 2022 году сократился на 11,3% относительно показателя 2021 года, до 1,21 млрд единиц, что стало самым низким показателем за последние 10 лет. По мнению аналитиков, спрос на смартфоны начал снижаться из-за нестабильной экономической ситуации и инфляции.

В четвёртом квартале прошлого года лидерство на рынке смартфонов сохранила за собой Apple с 72,3 млн отгруженных устройств, но объём поставок сократился на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Доля этой марки на рынке в результате сократилась с 24,1 до 23,1%.

Больше всего гаджетов в 2022 году отгрузила Samsung — 260,9 миллиона штук. Компания заняла 21,6-процентную долю на мировом рынке. На втором и третьем местах с долями в 18,8 и 12,7 процента оказались бренды Apple и Xiaomi. Компании поставили на рынок 226,4 миллиона и 153,1 миллиона смартфонов соответственно.

Как считают эксперты IDC, производители смартфонов в текущем году будут пересматривать свои продуктовые линейки, а продавцы особенно осторожно подходить к вопросам пополнения складских запасов. Потребителям в этом году можно будет рассчитывать на появление выгодных предложений, особенно в верхнем ценовом диапазоне.