Компания SK Hynix объявила о выпуске самой быстрой в мире мобильной оперативной памяти — новый стандарт получил название LPDDR5T.

Буква «T» означает «Turbo», поскольку новые чипы на 13% быстрее, чем оперативная память LPDDR5X, которая недавно начала появляться на устройствах премиум-класса. Данная память станет последним этапом в подготовке к переходу на чипы LPDDR6.

LPDDR5T работает на скорости 9,6 ГБит/с, тогда как у LPDDR5X эта цифра достигала 8,5 ГБит/с, а у LPDDR5 – 6,4 ГБит/с. На такой скорости новая оперативная память может обрабатывать за одну секунду 77 ГБ данных или 15 фильмов в формате Full HD.

Новинка потребуется новым мобильным устройствам от смартфонов до AR/VR-гарнитур и других устройств, а также для приложений искусственного интеллекта и, особенно, для периферийных ИИ-решений в виде роботов и других решений.

Несмотря на заметное увеличение предельной скорости, SK Hynix почти сохранила параметры напряжения (номинальное 1,05 В, максимальное 1,12 В вместо 1,1 В), что свидетельствует об общем повышении энергоэффективности. Микросхемы производятся по четвёртому поколению техпроцесса класса 10 нм.

Производитель уже отправил своим партнёрам образцы – мультичиповые упаковки объёмом 16 ГБ (они объединяют несколько чипов LPDDR5T в одном корпусе). Массовое производство новой памяти планируется начать во второй половине этого года.

SK Hynix является одним из основных поставщиков чипов памяти для смартфонов Apple.