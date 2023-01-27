Apple начала продавать восстановленные iPhone 13 в Европе. iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max доступны в Великобритании, Германии, Италии и Испании. В ближайшее время восстановленные iPhone 13 появятся в продаже и в США.

В среднем экономия при покупке восстановленного смартфона по сравнению с новыми версиями составляет 15%. Например, в Испании цены на восстановленный iPhone 13 mini стартуют от 689 евро, а на новый — от 809 евро (экономия — 120 евро). На восстановленный iPhone 13 Pro цены стартуют от 989 евро, на новый — от 1159 евро (экономия — 170 евро). На восстановленный iPhone 13 Pro Max цены стартуют от 1169 евро, на новый — от 1379 евро (экономия — 210 евро). Максимально можно сэкономить 280 евро при покупке iPhone 13 Pro Max с 1 ТБ памяти. Стандартные восстановленные iPhone 13 в продаже пока отсутствуют, но ситуация с запасами продукции постоянно меняется.

В Apple заявляют, что восстановленные продукты тщательно проверены и очищены, в большинстве случаев они неотличимы от новых смартфонов. В процессе восстановления им меняют аккумуляторы на новые. Кроме того, смартфоны поставляются в новых коробках, с новыми кабелями USB Type-C — Lightning. Восстановленные смартфоны Apple не привязаны к конкретному оператору. На гаджеты распространяется ограниченная гарантия Apple сроком на 1 год, возможно приобретение расширенной гарантии AppleCare+.

Apple представила серию iPhone 13 в сентябре 2021 года. На данный момент компания все еще продает модели iPhone 13 и 13 mini, однако приобрести новый iPhone 13 Pro и 13 Pro Max уже невозможно. Таким образом, восстановленные устройства — единственная возможностью купить данные модели в официальном магазине компании.