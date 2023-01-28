Новый Mac mini на чипах M2 уже поступил в продажу. Судя по результатам бенчмарков, он мощней, чем Mac Pro 2019. И при этом стоит в 10 раз дешевле.

Пользователь Twitter под ником GregoryMcFadden поделился результатами тестирования обоих устройств в Geekbench 5. Новый мини-ПК с чипом Apple M2 набрал 1944 балла в однопоточной дисциплине и 8790 баллов при нагрузке на все ядра. Mac Pro на базе Intel Xeon, в свою очередь, набрал в тех же тестах Geekbench 1019 и 8037 очков, отставая от Mac mini на 47% и 8,5% соответственно.

Тот факт, что новый Mac mini превосходит Mac Pro в Geekbench 5, конечно же не означает, что новинка будет показывать более высокую производительность во всех задачах. Кроме того, у Mac mini на M2 есть недостаток — какую бы конфигурацию покупатель не выбрал, он не сможет увеличить объем ОЗУ и накопителя, так как они распаяны на материнской плате.

Тут так же стоит учитывать цену двух компьютеров. Так, стоимость Mac mini на M2 начинается с 599 долларов, тогда как за самый дешёвый Mac Pro придётся отдать в 10 раз больше - 5999 долларов.