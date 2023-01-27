Аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что Apple на неопределённый срок приостановила разработку собственного модуля Wi-Fi из-за перераспределения сил на более важные направления.

В частности, речь о разработке платформ по техпроцессу 3 нм и переходе на новый стандарт Wi-Fi. В данном случае неясно, идёт ли речь о Wi-Fi 6E, поддержка которого должна появиться уже в iPhone 15, или же о будущем внедрении поддержки Wi-Fi 7.

Плюс ко всему, Apple занималась разработкой только Wi-Fi чипа, не уделив внимание созданию комбинированного решения — Wi-Fi+Bluetooth, поскольку с точки зрения сложности разработки, комбинированный вариант труднее создавать, чем просто модуль Wi-Fi. Поскольку большинство продуктов Apple используют именно объединённые решения, для Apple было бы очень сложно заменить варианты Broadcom, даже если бы она решила это сделать.

Ожидается, что iPhone будет следующим продуктом компании, который получит Wi-Fi 6E. Судя по всему iPhone 15, который выйдет осенью, получит Wi-Fi чипы производства Broadcom. Куо предполагает, что пройдут годы, прежде чем Apple всё же создаст собственный чип Wi-Fi.

По сведениям журналиста Марка Гурмана, Apple перейдёт на комбинированный модуль WiFi+Bluetooth собственной разработки в 2025 году.