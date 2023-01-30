Apple выпустит планшет iPad с гибким дисплеем и складным механизмом из углеродного волокна уже в 2024 году. Об этом сообщает аналитик Мин-Чи Куо.

Аналитик предполагает, что именно гибкий iPad станет следующей крупной премьерой Apple в сегменте планшетных компьютеров. При этом он отметил, что в ближайшие 9–12 месяцев ожидать каких-либо значимых новинок в этой области не придется.

Особенностью устройства станет не только гибкий дисплей, но и специальный раскладной механизм из композитных материалов, что позволит существенно снизить массу гаджета. Благодаря этому iPad можно будет использовать в режиме ноутбука: рабочую часть с виртуальной клавиатурой можно будет разместить на столе, тогда как второй элемент дисплея будет находиться в вертикальном положении. За создание и производство аксессуара отвечает китайская компания Anjie Technology.

Также Мин-Чи Ко рассекретил сроки выхода нового iPad mini — судя по всему, компактный планшет будет запущен в массовое производство в первом квартале 2024 года. По информации автора, в 2023 году Apple не выпустит ни одного планшета — из-за этого глобальные поставки iPad снизятся на 10-15 процентов в годовом исчислении.

Это не первые слухи о возможности появления складного планшета iPad. Аналитик Росс Янг из Display Supply Chain Consultant ранее сообщал, что Apple разрабатывает гибрид iPad/MacBook с примерно 20-дюймовым складным экраном, но ожидал, что он не будет готов к выпуску до 2026 года. Позже Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple изучает возможность выпуска складного устройства с двумя экранами. Предполагалось, что нижняя половина дисплея будет служить виртуальной клавиатурой, когда устройство используется в качестве раскладушки в стиле MacBook. Гурман не называл конкретных сроков выхода такого устройства, хотя говорил, что складной iPad может быть выпущен «позже в этом десятилетии».