Специалисты iFixit оценили ремонтопригодность MacBook Pro 14" (2023). Разборка лэптопа сама по себе не преподнесла много сюрпризов, за исключением чипа M2 Pro. В остальном новый ноутбук практически идентичен своему предшественнику.

В новом MacBook Pro с 512 ГБ памяти установлено два NAND-чипа по 256 ГБ каждый, в то время как в аналогичной модели 2021 года используется четыре NAND-модуля по 128 ГБ. Это привело к тому, что скорость SSD нового MacBook Pro ниже, чем у старого.

Если в MacBook Pro с M1 Pro использовалось два модуля Samsung LPDDR5 ёмкостью 8 ГБ с каждой стороны от процессорных ядер, то в чипе M2 Pro уже четыре модуля SK Hynix LPDDR5 ёмкостью 4 ГБ каждый - по два с каждой стороны. Из-за этого новые чипсеты занимают меньше места на плате, несмотря на увеличенные габариты самих кристаллов.

Видимо в Apple решили, что раз чипсет стал меньше, то и охлаждения ему потребуется меньше. Поэтому радиаторы в новых MacBook Pro уменьшились по сравнению с предшественником.

Также специалисты iFixit отметили, что Apple выпустила довольно подробное руководство по ремонту MacBook Pro — процесс обслуживания гаджетов описан на 162 страницах. Инженеры отметил, что инструкция написана очень подробно: перечислены необходимые инструменты, а каждое действие разбито на подпункты и проиллюстрировано фотографиями. Основная проблема — сам процесс разборки: например, описание демонтажа одной только материнской платы занимает 23 страницы. В итоге новый MacBook Pro получил лишь 5 баллов из 10 возможных по шкале ремонтопригодности.