Индийское подразделение компании Jabil начало выпускать на территории страны корпуса для беспроводных наушников AirPods, которые поставляются на экспорт. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Сборкой наушников занимаются предприятия в Китае и Вьетнаме, поэтому пока рано говорить о локализации в Индии производства сложных продуктов Apple, но в прошлом году здесь уже с минимальной задержкой относительно КНР начался выпуск новейших смартфонов iPhone 14. Наушники AirPods, тем самым, становятся вторым изделием Apple, выпуск которого был хотя бы частично организован на территории Индии.

Изготовление корпусов обычно является первым шагом для полноценного производства AirPods, сказал вице-президент по исследованиям в Counterpoint Нил Шах. «Теперь, когда Apple получила первоначальное одобрение для некоторых поставщиков, включая Luxshare, они, очевидно, выстраивают цепочку поставок для конечного продукта», — считает он.

Этот шаг является частью плана купертиновцев по снижению зависимости производства от Китая, где карантин и торговые ограничения США сделали производство более рискованным.