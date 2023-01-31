Как пишут «Известия», ссылаясь на данные от ритейлеров, с осени 2022 года в России снизились цены на ноутбуки примерно на 15–30%. Эксперты объясняют это банальным переизбытком продукции на рынке, поскольку в страну начали активно ввозить устройства из Китая, а к концу года удалось наладить поставки и по схеме параллельного импорта.

По словам руководителя направления «Ноутбуки» компании diHouse Романа Овсиенко, в прошлом году основную часть времени на рыке был дефицит товара. Однако ситуация резко изменилась ближе к концу года, поэтому сейчас можно наблюдать перенасыщение рынка. При этом самые большие изменения произошли в сегменте игровых ноутбуков, где стоимость некоторых моделей в моменте падала на 30%. Переизбыток игровых ноутбуков продлится первую половину 2023 года, прогнозирует Овсиенко.

Также замечено, что цены упали и на MacBook. Их стоимость урезали до 8-17%. Дешеветь стали и девайсы других производителей.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар считает, что ноутбуки в РФ с осени прошлого года подешевели в среднем на 25%. Он пояснил, что китайские производители стали активнее рекламировать свою продукцию, а также на рынок вышли новые бренды из КНР. По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, стоимость такой техники упала из-за усиления конкуренции. Он пояснил, что низкий текущий спрос на ноутбуки связан с желанием россиян сэкономить.