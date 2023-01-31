В России вновь доступны для скачивания все программы Adobe, в том числе Photoshop и Premiere, сообщают «Известия». Возможность была заблокирована с марта прошлого года, когда компания объявила об уходе из России и запретила продажи своей продукции в стране.

При этом продажи лицензий по-прежнему заблокированы в России, а продлить уже имеющиеся могут только корпоративные клиенты. То есть скачать софт можно, но воспользоваться им может быть проблематично.

Покупку программ не удается завершить, так как транзакции в России на данный момент ограничены. Из этого следует, что новые клиенты могут воспользоваться лишь пробной бесплатной версией продукта, которая длится месяц.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на главу Telecom Daily Дениса Кускова, пойти на послабление ограничений компании пришлось в связи с тем, что прежняя политика не позволяла пользоваться софтом не только российским, но и зарубежным компаниям, офисы которых находятся в стране, — это мешает им выполнять договорные обязательства.

По словам Полины Красиковой, руководителя направления Adobе компании Noventiq, продажа новых лицензий на территории России и Белоруссии недоступна. Компания работает только с текущими клиентами по продлениям существующих лицензий.