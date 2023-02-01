Аналитик Мин-Чи Куо поделился новыми подробностями о предстоящей серии смартфонов iPhone 15. По его словам, первый в истории бренда перископический объектив будет доступен лишь покупателям топовой версии смартфона — и это не изменится в обозримом будущем.

Как уже неоднократно сообщалось ранее, в этом году Apple ограничит технологию перископического объектива более крупным iPhone 15 Pro Max, возможно, из-за занимаемого линзами места. В состав модуля войдёт датчик изображения с разрешением 12 Мп, апертурой f/2,8, стабилизацией сдвига сенсора и 6-кратным оптическим зумом.

По словам Куо, перископическая камера как минимум на два года станет одной из ключевых фишек топовых смартфонов компании. Это заставит пользователей, которые активно снимают на iPhone, отдавать предпочтение более дорогим моделям.

Ожидается, что производством новых модулей займётся компания LG.