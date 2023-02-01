Samsung представила новые флагманские смартфоны серии Galaxy S23. Устройства были показаны на ежегодном мероприятии Galaxy Unpacked. В линейку вошли три модели - Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra.

Внешние различия с прошлогодними моделями минимальны, но компания обещает значительный прирост к производительности и времени автономной работы устройств. Все аппараты серии получили флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2. Samsung отказался от собственного процессора Exynos даже в вариантах телефонов для локальных рынков.

Самая продвинутая модель смартфона, Samsung Galaxy S23 Ultra, обладает пятью камерами - основной камерой с разрешением в 200 Мп, 12-Мп сверхширокоугольной, 10-Мп камерой с трехкратным оптическим зумом, еще одной 10-Мп камерой с 10-кратным оптическим зумом и фронтальной камерой в 12 Мп.

Главный модуль камеры способен делать как 200-Мп снимки, так и объединять соседние пиксели на сенсоре в группы из четырёх и 16 штук, позволяя таким образом получать 50- и 12-Мп фото соответственно. Объединение соседних пикселей позволяет получить более детальные снимки при плохом освещении. Да и занимают 12-Мп фото куда меньше памяти. Ещё важной особенностью камеры является улучшенная оптическая стабилизация по сравнению с S22 Ultra — новинка способна компенсировать сдвиг до 3 градусов вместо 1,5. Поддерживается съёмка RAW-изображений в режиме Expert RAW, а также астрофотография с очень длинной выдержкой.

Диагональ дисплея составляет 6,8 дюйма при разрешении 3200×1800 пикселей (QHD+), смартфон также обладает плавной частотой обновления экрана до 120 Гц. Ёмкость аккумулятора - 5000 мАч, также у смартфона есть влагозащита IP68. Модель оснащается 12 Гб оперативной памяти и хранилищем на 256 Гб, 512 Гб и 1 Тб.

S23 и S23 Plus получили 50-мегапиксельную основную камеру, 12-мегапиксельную широкоугольную и 10-мегапиксельный телеобъектив с трёхкратным зумом. Фронтальная камера теперь имеет разрешение 12 мегапикселей, автофокус и может снимать HDR-видео с частотой 60 кадров в секунду. Аналогичный набор был у S22 и S22 Plus в прошлом году.

Самый доступный флагман серии, Galaxy S23, получил 6,1-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2340×1080 пикселей), частотой обновления 1-120 Гц, поддержкой HDR10+, пиковой яркостью 1750 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Аппарат получил аккумулятор ёмкостью 3900 миллиампер-часов.

Samsung Galaxy S23 Plus обладает 6,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+ (2340×1080 пикселей) и частотой обновления от 48 Гц до 120 Гц. Дисплей поддерживает HDR10+, имеет плотность пикселей 425 ppi и покрыт слоем Gorilla Glass Victus 2. Кроме того, в смартфоне установлено 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 256/512 ГБ ПЗУ UFS 4.0. Аккумулятор — 4700 мАч с 45-ваттной зарядкой.

Новинки будут доступны в четырёх цветах: Phantom Black, Cream, Green и Lavender. Стоимость Galaxy S23 начинается от 799 долларов, Galaxy S23+ — 999 долларов, Galaxy S23 Ultra — 1199 долларов. Оформить предзаказ можно уже сегодня, а в продаже новинки появятся 17 февраля.