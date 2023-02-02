Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв в сотрудничестве с британской благотворительной организацией Comic Relief разработал необычное устройство. Оно представляет собой компактный накладной нос-трансформер с чехлом в стиле кейса для наушников AirPods.

«Мы выросли вместе с Comic Relief и гордимся тем, что поддерживаем их замечательную работу», – сказал Айв. «Этот новый и, казалось бы, простой Красный нос оказался невероятно сложным маленьким предметом, в разработке и изготовлении которого участвовала вся наша команда. Мы надеемся, что он принесёт немного радости каждому, кто его наденет».

Продукт продается в рамках Дня красного носа, ежегодного мероприятия по сбору средств, которое проводит Comic Relief. Красный нос стоит £2,5. Все деньги с продаж пойдут на благотворительность. В прошлом году таким образом собрали 42 млн фунтов, то есть 51 млн долларов.

Это один из первых продуктов Джони Айва, который публика может приобрести после того, как британский дизайнер покинул Apple в 2019 году. Айв объединился с Марком Ньюсоном, чтобы создать LoveFrom — новую дизайнерскую фирму, сотрудничавшую с Airbnb, Ferrari, а теперь и с Comic Relief. Айв пробыл на должности главного дизайнера продуктов Apple почти 30 лет, и оставил богатое наследие, включая яркий iMac G3, iPod и iPhone.