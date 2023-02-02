Мировая премьера фильма «Тетрис» Джона С. Бейрда состоится на кинофестивале South by Southwest (SXSW) в середине марта. Вскоре после этого фильм выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+.

Картина посвящена истории создания культовой одноимённой игры, которую разработал советский программист Алексей Пажитнов. Его в ленте сыграл актёр Никита Ефремов («Лето»), а роль голландского дизайнера видеоигр Хэнка Роджерса, который боролся за получение прав на «Тетрис» на Западе, исполнил Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба»). Надеясь донести русскую игру до всех точек мира, он попадает в опасную паутину лжи и коррупции.

Также в фильме снимались Софья Лебедева, Энтони Бойл, Бен Майлс, Кен Ямамура, Игорь Грабузов, Олег Штефанко и др. Одним из продюсеров картины стал Мэттью Вон, режиссер серии фильмов «Kingsman».

Известно, что картина выдержана в стиле биографической драмы «Социальная сеть». Apple приобрела права на ленту в ноябре 2020 года.