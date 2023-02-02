Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Apple намерена упразднить должность вице-президента по промышленному дизайну после того, как её через несколько месяцев покинет Эванс Хэнки.

Вместо неё за дизайн продуктов будет отвечать целая группа специалистов, состоящая примерно из 20 промышленных дизайнеров, которые будут подчиняться напрямую операционному директору Apple Джеффу Уильямсу. Такое решение не понравилось «творческим» сотрудникам, поскольку дизайнерские процессы начинают пересекаться с операционными.

Cам Уильямс тем временем получит больше влияния, что кажется логичным тем, кто видит в нём будущего преемника исполнительного директора Apple Тима Кука, пишет издание.

Должность вице-президента по промышленному дизайну когда-то занимал создатель iPod и iPhone Джони Айв. Его преемницей с 2019 года была дизайнер Эванс Хэнки. Однако после трех лет работы в Apple она объявила коллегам, что покинет компанию в середине 2023 года.

После ухода Айва компания стала уделять больше внимания функциональности, чем форме, хотя неизвестно, привёл ли его уход непосредственно к таким изменениям. Например, Apple вернула такие порты, как MagSafe, HDMI и устройство для чтения SD-карт на MacBook Pro, а также переделала пульт дистанционного управления Siri Remote с более традиционной сенсорной панелью после того, как некоторые пользователи Apple TV пожаловались на прежний дизайн пульта.