Количество активных девайсов Apple достигло отметки в два миллиарда. Это следует из финансового отчёта компании.

В эту цифру входят входят iPhone, iPad, Mac, iPod touch, Apple TV, Apple Watch и другие продукты компании. Первый миллиард устройств электронный гигант взял в 2016 году, а в начале 2020 года их стало уже 1,5 млрд.

В конце января 2022 года в Apple заявили, что количество активных гаджетов бренда достигло отметки 1,8 миллиарда штук. По оценке журналистов, с 2019 года база активных устройств росла примерно на 100-150 миллионов гаджетов в год.

Руководитель Apple Тим Кук и финансовый директор Лука Маэстри заявили, что рост базы активной техники связан с высокой лояльностью клиентов. Также в корпорации рассказали, что в прошлом квартале экосистема пополнилась новыми девайсами, на которые перешли пользователи конкурентных устройств.

Кроме того, Apple рассказала, что на её сервисы оформили более 935 млн платных подписок. За последний год компания увеличила подписочную базу на 150 млн.