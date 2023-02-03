Apple опубликовала результаты за первый финансовый квартал 2023 года
Apple отчиталась за первый квартал 2023 финансового года, который для неё завершился 31 декабря 2022 года. Доходы компании сократились впервые за три с половиной года.
Выручка упала на 5,5% год к году и составила $117,2 млрд. Чистая прибыль упала на 13% и составила $30 млрд. (по сравнению с $34,6 млрд годом ранее).
Что касается устройств, то продажи iPhone упали на 8,1% до $65,7 млрд, а компьютеров Mac — на 29% до $7,7 млрд. При этом позитивными факторами стали рост продаж iPad на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,36 миллиарда долларов, и увеличение выручки сервисов App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud до 20,77 миллиарда долларов с 19,52 миллиарда годом ранее.
Тим Кук заявил, что на результаты повлияли три фактора: сильный доллар, проблемы с производством в Китае, которые затронули iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, и общая макроэкономическая ситуация.
Финансовый директор Лука Маэстри добавил, что в текущем квартале Apple ожидает снижения выручки от реализации Mac и iPad на двузначное число процентов, а сокращение выручки на направлении смартфонов замедлится по сравнению с прошлым кварталом. В целом же выручка компании сохранится примерно на уровне минувшего квартала, а на направлении услуг даже вырастет в годовом сравнении.
Кук добавил, что Apple сокращает расходы и замедляет набор сотрудников, но не объявил о массовых увольнениях, в отличие от многих других ИТ-компаний.
Обсуждение