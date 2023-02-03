Apple отчиталась за первый квартал 2023 финансового года, который для неё завершился 31 декабря 2022 года. Доходы компании сократились впервые за три с половиной года.

Выручка упала на 5,5% год к году и составила $117,2 млрд. Чистая прибыль упала на 13% и составила $30 млрд. (по сравнению с $34,6 млрд годом ранее).

Что касается устройств, то продажи iPhone упали на 8,1% до $65,7 млрд, а компьютеров Mac — на 29% до $7,7 млрд. При этом позитивными факторами стали рост продаж iPad на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,36 миллиарда долларов, и увеличение выручки сервисов App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud до 20,77 миллиарда долларов с 19,52 миллиарда годом ранее.

Тим Кук заявил, что на результаты повлияли три фактора: сильный доллар, проблемы с производством в Китае, которые затронули iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, и общая макроэкономическая ситуация.

Финансовый директор Лука Маэстри добавил, что в текущем квартале Apple ожидает снижения выручки от реализации Mac и iPad на двузначное число процентов, а сокращение выручки на направлении смартфонов замедлится по сравнению с прошлым кварталом. В целом же выручка компании сохранится примерно на уровне минувшего квартала, а на направлении услуг даже вырастет в годовом сравнении.

Кук добавил, что Apple сокращает расходы и замедляет набор сотрудников, но не объявил о массовых увольнениях, в отличие от многих других ИТ-компаний.