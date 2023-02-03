На аукционной площадке LCG Auctions выставили нераспечатанный iPhone первого поколения, за который планируют выручить более $50 тыс.

Владелица смартфона Карен Грин рассказала журналистам о том, что получила iPhone в качестве подарка от друзей в далёком 2007 году, но она была клиентом мобильного оператора Verizon, а первый iPhone в США поддерживал только сети AT&T. Грин не стала им пользоваться и поставила на полку. В 2019 году раритетный iPhone был оценён в $5.000, однако сейчас девушка планирует выручить с его продажи не менее $50.000, чтобы вложить их в собственный бизнес.

С исторической точки зрения первый iPhone будет интересен покупателям, однако использовать его по назначению вряд ли получится. Телефон настолько старый, что там ничего не будет работать.

Запечатанные первые смартфоны от Apple не первый раз появляются на торгах. В августе прошлого года один такой гаджет ушел с молотка за $35 тыс., а в октябре подобный экземпляр купили за $40 тыс.