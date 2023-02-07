Apple может решить задачу повышения средней цены продажи смартфона не только путём сдвига акцентов на старшие модели iPhone Pro, но и выпуском совершенно новой модели, которая будет дороже iPhone Pro Max, сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.

По словам Гурмана, модель получит название iPhone Ultra и станет дополнением к флагманскому семейству iPhone Pro и iPhone Pro Max. По предварительным данным, Ultra станет первым смартфоном Apple, который лишится всех привычных разъемов. Предполагается, что он также получит улучшенную камеру и продвинутый процессор.

В финансовом отчёте Тим Кук упомянул, что «люди готовы напрячься, чтобы получить лучшее, что они могут себе позволить в этой категории», имея ввиду смартфоны копании. Он добавил, что iPhone стал «неотъемлемой частью» жизни людей. По его словам, теперь потребители используют это устройство для совершения платежей, управления умными бытовыми приборами, контроля своего здоровья и хранения банковских данных.

Отмечается, что Apple неуклонно увеличивает стоимость флагманских моделей iPhone, начиная с 2017 года, когда на рынок вышел iPhone X по цене в $999. В следующем году появилась модель с более крупным экраном, а с выходом iPhone 13 Pro появилась возможность купить iPhone с накопителем на 1 Тбайт. На данный момент флагманская модель iPhone 14 Pro Max в максимальной комплектации стоит $1599.

Финансовая отчётность Apple указывает на готовность потребителей тратить больше денег на iPhone 14 Pro и Pro Max, поскольку эти модели пользуются большей популярностью, по сравнению с более дешёвыми iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Стоимость гипотетического iPhone Ultra, вероятно, начнётся выше цены базовой версии iPhone Pro Max, которая в настоящее время составляет $1099.

В прошлом году Apple запустила брендинг Ultra на рынке смарт-часов. Apple Watch Ultra оснащены более крупным дисплеем и титановым корпусом с уникальным промышленным дизайном. Гаджет имеет уникальные функции, которых нет в других умных часах.