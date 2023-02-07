В этом году культовому квесту Myst исполняется 30 лет. Поклонников этой игры наверняка порадует специальная версия, которая выйдет на платформе iOS. Myst Mobile основана на ремастере оригинальной игры, выпущенной в 2021 году для гарнитур Oculus и ПК.

Игра получит современную графику и геймплей. В качестве минимального процессора заявлен A12 Bionic, а для получения максимальных возможностей игры потребуются современные iPad на процессорах M серии, под которые игра получила оптимизацию. Авторы подтвердили, что мобильная версия будет поддерживать не только сенсорное управление и Bluetooth-контроллеры, но также мышь и клавиатуру для максимально приближенного к оригиналу опыта.

Myst Mobile будет доступна в формате free-to-start: можно будет бесплатно загрузить первую локацию Myst Island и исследовать часть острова без каких-либо ограничений, а затем решить, стоит ли совершить покупку, чтобы получить доступ к другим частям приключения. Цена полной версии Myst Mobile составит $14,99.

Оригинальная Myst вышла в 1993 году и добилась феноменального успеха. Тайтл не только породил множество последователей, но и разошелся тиражом в 6 миллионов копий, став самой продаваемой игрой на PC. Этот рекорд продержался до 2002 года, когда его побил симулятор The Sims.