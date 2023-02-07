Команда Google Chromium работает над браузером для iOS на базе движка Blink. Однако правила магазина App Store требуют, чтобы браузеры для iOS и iPadOS использовали движок WebKit.

Google утверждает, что это «экспериментальный прототип с целью понять некоторые аспекты производительности на iOS». Компания говорит, что соблюдает правила Apple, поэтому данное приложение не будет доступно пользователям.

Тем не менее эксперты считают, что разработчики техногиганта уже готовятся к выпуску полноценной версии на базе стороннего движка. Сейчас Apple находится под прицелом целого ряда антимонопольных расследований, и в том числе на тему ограничений браузерного движка Apple. В таком случае, Google будет одной из первых компаний, кто сможет выпустить собственный браузер на базе собственного движка в App Store.