Google разрабатывает Chrome для iOS на базе нового движка Blink
Команда Google Chromium работает над браузером для iOS на базе движка Blink. Однако правила магазина App Store требуют, чтобы браузеры для iOS и iPadOS использовали движок WebKit.
Google утверждает, что это «экспериментальный прототип с целью понять некоторые аспекты производительности на iOS». Компания говорит, что соблюдает правила Apple, поэтому данное приложение не будет доступно пользователям.
Тем не менее эксперты считают, что разработчики техногиганта уже готовятся к выпуску полноценной версии на базе стороннего движка. Сейчас Apple находится под прицелом целого ряда антимонопольных расследований, и в том числе на тему ограничений браузерного движка Apple. В таком случае, Google будет одной из первых компаний, кто сможет выпустить собственный браузер на базе собственного движка в App Store.
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