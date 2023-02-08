Apple продолжает работу над возможностью подзаряжать другие устройства от iPhone при помощи беспроводной технологии Qi, сообщает онлайн-издание 9to5Mac.

Компания разрабатывает собственное решение как минимум со времён iPhone 12. Именно в нём обнаружили оборудование для реверсивной зарядки, но оно было неактивно и его можно было использовать только для зарядки самого смартфона, к примеру, с помощью внешнего аккумулятора MagSafe. Были слухи, что технологию активируют позже посредством обновления ПО, но этого не случилось.

Apple планирует реализовать реверсивную зарядку в смартфонах следующего поколения. Сейчас технология всё ещё тестируется и требует доработок как по аппаратной части, так и в отношении софта. По словам журналистов, компания намерена сначала оптимизировать прошивку смартфонов для корректного управления питанием.

Компания также разрабатывает специальный пользовательский интерфейс, аналогичный тому, который в настоящее время используется для зарядных устройств и аксессуаров MagSafe. Речь идет об анимации на экране и звуковых эффектах.