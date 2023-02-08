Apple исполнила предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по делу о злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений по заявлению «Лаборатории Касперского». Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

ФАС в 2020 году обязала Apple убрать из своего лицензионного соглашения с разработчиками (DPLA) положение, которое позволяет компании не допускать в свой магазин приложений App Store программы сторонних разработчиков, даже если они соответствуют всем требованиям и политикам Apple. С октября 2022 года Apple предлагает разработчикам подписать дополнительное соглашение к DPLA, которое исключает такую возможность, утверждает ФАС. Подписать это соглашение (Russian Developers Addendum) можно на сайте Apple.

Этим документом Apple лишает себя права не публиковать в App Store приложения без обоснования причин — правда, только при условии, если его разработчик находится в РФ и добросовестно исполнял остальные правила магазина. Действие документа ограничивается только российским сегментом App Store, то есть удалять российские приложения из магазина в других странах компания может.

Вторая претензия ФАС была связана с приложениями родительского контроля. ФАС утверждала, что Apple ограничивала инструменты и возможности для разработки приложений для контроля над тем, сколько времени и в каких приложениях проводит пользователь. Это совпало с появлением собственного приложения Apple Screen Time («Экранное время») с похожими функциями, заявила ФАС. Теперь в версии операционной системы iOS 15 Apple добавила Screen Time API — интерфейс программирования, который могут использовать сторонние разработчики и который возвращает им прежние технические возможности, утверждает антимонопольная служба.

ФАС сообщила, что информацию об исполнении Apple предписания служба получила в конце 2022 года.