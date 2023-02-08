Вице-президент Apple по архитектуре платформ Тим Миллет и вице-президент по маркетингу продуктов Боб Борчерс дали интервью ресурсу TechCrunch, в котором обсудили новые технологии, отказ от архитектуры Intel, будущее игр на Mac и другие вопросы.

По словам Миллета, с каждым новым поколением фирменных чипов компьютеры Apple становятся всё более подходящими для игр. Он отметил, что релиз на Mac больших проектов вроде Resident Evil, а также постоянно растущая база пользователей постепенно заставляет разработчиков AAA-игр «просыпаться и понимать потенциальные возможности».

С выходом процессоров нового поколения компания поставила цель выпускать продукцию на грани технологических возможностей и не ограничиваться приростом производительности на несколько процентных пунктов с каждым новым поколением чипов. Apple не манипулирует показателями вроде 20-процентного прироста производительности и не пытается растянуть их на три года, отметил Миллет — исторически отрасль к такому не привыкла.

Борчерс заявил, что с каждым новым процессором Apple добавляет новые API и расширяет возможности Metal, чтобы предоставить «огромные возможности» разработчикам игр.

«История началась много лет назад, когда мы представляли переход на собственные платформы. Геймеры — серьезная группа. Мы не будем никого обманывать, заявляя, что за одну ночь мы сделаем Mac отличной игровой платформой. Мы собираемся долго работать», - сказал Борчерс.

Тим Миллет добавил, что графические процессоры в мобильных устройствах Apple не предназначались для общего использования, поскольку это могло бы их излишне усложнить. Но в случае с Mac всё совершенно иначе.

«Разработчики игр никогда не видели 96 гигабайт графической памяти, доступной им сейчас в M2 Max. Я думаю, что они захотят разобраться в этом, так как это даёт невиданные ранее возможности. Они привыкли работать с гораздо меньшими объёмами видеопамяти. Так что я думаю, что это ещё один случай, когда у нас будет интересная возможность вдохновить разработчиков выйти за рамки того, что они могли сделать раньше», — заявил Миллет.