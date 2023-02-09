Инженер Кен Пиллонель, создавший первый iPhone с портом USB Type-C, представил модифицированную версию AirPods Pro с USB-C. Вместе с этим Пиллонел запустил продажи переделанных наушников и шлейф для самостоятельной модификации.

Чтобы «доработать» наушники, энтузиаст изготовил кастомную печатную плату и создал с помощью 3D-принтера новый корпус зарядного чехла. Все инструкции для самостоятельной сборки нестандартного аксессуара он выложил на GitHub.

По словам инженера, в результате замены батареи он сумел и снять порт Lightning, а затем припаять на его место USB-C. Пиллонель заверил, что модификация чехла не повлияла на работу AirPods Pro, а наушники заряжаются без каких-либо сбоев.

По словам Пиллонела, модификация предназначена только для AirPods Pro первой ревизии, и несовместима с наушниками второго поколения, выпущенными в прошлом году. При этом она будет работать как с зарядными чехлами MagSafe, так и с классическим аксессуаром.

Также инженер запустил продажи уже готовых AirPods Pro с USB-C для тех, кто не владеет достаточными техническими навыками. В своём онлайн-магазине Пиллонел отметил, что купит совершенно новый комплект AirPods Pro первого поколения с поддержкой MagSafe и заменит Lightning на USB-C. При этом гарантия от производителя будет потеряна и останется только 30-дневная гарантия от Пиллонела. Модифицированные наушники обойдутся в 324 доллара. Также в магазине инженера доступны шлейфы для самостоятельной замены. Один шлейф обойдётся в 38 долларов, а комплект из 10 шлейфов — в 270 долларов.