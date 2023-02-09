Недавно анонсированный Galaxy S23 Ultra от Samsung уже начал появляться у пользователей и судя по результатам тестирования в бенчмарках, он проигрывает флагманским смартфонам Apple со значительным отрывом.

В одноядерном тесте бенчмарка Geekbench Galaxy S23 Ultra набрал 1480 баллов, а iPhone 14 Pro — 1874 балла. Разница в 20% весьма существенна. В многоядерном тесте отрыв чуть меньше — 4584 балла против 5384 баллов, то есть около 15%.

Samsung традиционно с трудом поспевает за мобильными процессорами Apple, и в последние годы этот разрыв только увеличился. Например, прошлогодний iPhone 13 обошёл Galaxy S22 по одноядерной и многоядерной производительности, независимо от того, работал ли Galaxy S22 на чипе Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm (используется в моделях, продаваемых в США) или на чипе Exynos 2200 от Samsung (используется в моделях, продаваемых в Европе).

В этом году Samsung отказалась от своего фирменного процессора Exynos и теперь вся линейка Galaxy S23 оснащена процессорами Snapdragon 8 Gen 2. Qualcomm сделала для Samsung разогнанную версию чипа, которая работает на более высокой частоте, чем обычный Snapdragon 8 Gen 2. Впрочем этой осенью Apple намерена укрепить своё лидерство в производительности за счёт ещё более быстрого чипа для моделей линейки iPhone 15.