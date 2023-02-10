Apple снова высказалась против открытия платформы для того, чтобы пользователи могли устанавливать приложения в обход App Store. Свои опасения фирма высказала в письме британскому антимонопольному регулятору.

В прошлом году Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) провело масштабное расследование, которое обнаружило «доказательства, что качество всех браузеров на устройствах Apple ограничивается медленными темпами развития WebKit, разработчики вынуждены отказываться от некоторых функций из-за отсутствия их поддержки в WebKit, а предприятиям приходится нести более высокие затраты из-за необходимости пользоваться нативными приложениями вместо веб-приложений и из-за исправления присущих WebKit ошибок и сбоев».

Представители антимонопольного органа предложили Apple снять ограничение на обязательное применение движка WebKit в сторонних браузерах. Кроме того, в CMA хотят, чтобы американская корпорация разрешила установку сторонних магазинов приложений на iOS, о чём регулятор сообщил ранее.

Сама Apple считает эти предложения неприемлемыми, поскольку они не только ухудшат защиту пользователей iPhone, но и превратят iOS в «очередной клон» Android. Представители компании дали понять, что руководство обеспокоено некоторыми вариантами исправления ситуации по предложенной CMA схеме.

На фоне разбирательства Apple с CMA и другими антимонопольными органами, Google и Mozilla начали активно работать над браузерами для iOS на собственных движках. В Google заявили, что «учитывая темпы развития событий», браузер Chrome на движке Blink уже в скором времени может появиться для iPhone.