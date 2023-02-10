Apple добавила восстановленные модели iPad mini 6 и iPad Pro 2021 с процессором M1 года в свой онлайн-магазин восстановленных устройств, впервые предложив планшеты по сниженной цене.

Восстановленный iPad Mini 6 доступен в разных цветах и двух модификациях памяти. Базовая на 64 ГБ стоит $419 (экономия $80), а топовая на 256 ГБ — $549 (экономия $100).

Цены на отремонтированный 11-дюймовый iPad Pro третьего поколения начинаются с 639 долларов за 128 ГБ памяти, а на 12,9-дюймовый iPad Pro‌ пятого поколения — с 889 долларов, также за 128 ГБ памяти. Доступны варианты цвета «серый космос» и «серебристый». Есть модели iPad Pro с сотовой связью.

Восстановленные устройства (Refurbished) — это гаджеты, которые по каким-либо причинам вернули в магазин. Их отправляют на завод, где они проходят тщательное тестирование. Восстановленные гаджеты получают новый аккумулятор, корпус и аксессуары. На эти устройства также распространяется гарантия, включая AppleCare+.