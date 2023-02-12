Ожидается, что iPhone 15 станет первым смартфоном Apple, в котором вместо разъема Lightning будет использоваться USB-С. Однако, как пишет издание 9to5mac, это не значит, что iPhone 15 можно будет заряжать или подключать к компьютеру при помощи любого провода USB Type-C.

Эксперт по интегральным схемам с 25-летним опытом работы над процессорами Pentium от Intel утверждает, что компания Apple разработала свой собственный вариант USB-C для линейки iPhone 15.

Интерфейсы интегральных схем — это микросхемы, используемые для управления обменом информацией между устройствами. С момента появления Lightning в 2012 году порты и разъёмы сертифицированной продукции (MFi) содержат специальный чип, подтверждающий её предназначение. Если подключить несертифицированный кабель без этого чипа, пользователь увидит предупреждение, что этот аксессуар не поддерживается устройствами Apple.

Чип является аутентификатором, который заставляет пользователей покупать оригинальную или сертифицированную продукцию. При этом сама Apple получает прибыль с продажи аксессуаров сторонних производителей. Компания объясняет это борьбой с поддельными и потенциально опасными устройствами.

В MacRumors призывают со скепсисом относиться к данной информации. Как минимум потому, что интерфейс USB-C, который сегодня используется в iPad 10-го поколения, iPad mini, iPad Air и iPad Pro, не содержит такого чипа для аутентификации.