Apple выпустит MacBook Air с экраном 15,5-дюймов в начале апреля 2023 года, утверждает аналитик Display Supply Chain Consultants Росс Янг. По его данным, компания запустила производство дисплеев в этом месяце.

Если слухи подтвердятся, то это будет самый большой MacBook Air, так как он первым в линейке получит экран диагональю 15,5 дюйма. Были слухи, что именно этот Air может первым получить и новейшую SoC M3, которая производится по техпроцессу 3 нм, но у Янга информации об этом нет.

Сейчас Apple предлагает два 13-дюймовых MacBook Air, которые полностью различаются между собой и дизайном, и размерами, и платформами. Исчезнет ли самая базовая модель на SoC M1 из продажи при выходе 15-дюймовой версии, неизвестно.

Стоит отметить, что информация о планах Apple выпустить «большой» MacBook Air появляется в сети уже не первый раз. О начале работ над этим устройством не раз сообщал другой источник — журналист издания Bloomberg Марк Гурман.