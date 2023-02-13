По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple активно тестирует сервис подписки на iPhone. С ее помощью пользователи смогут приобретать устройства и каждый год менять их на новые. Кроме смартфонов Apple может также предложить и планшеты iPad.

По словам Гурмана, первоначально Apple планировала запустить такую подписку ещё в момент дебюта семейства iPhone 13 в 2021 году или семейства iPhone 14 в 2022 году, но реализация проекта «пострадала от инженерных и технических задержек, которые замедлили прогресс и не позволили уложиться в намеченные сроки». Хотя Apple и не отказывается от реализации подписки на iPhone, говорить о новых сроках затруднительно.

Гурман заметил, что предложение Apple будет отличаться от рассрочки, когда потребитель забирает товар и оплачивает его стоимость равными частями, распределенными на 12 или 24 месяцев года. По данным специалиста, в компании еще не определили размер ежемесячного взноса — вероятно, он будет зависеть от модели и версии конкретного устройства. Журналист предположил, что новая услуга будет встроена в подписку на цифровые сервисы Apple One или программу дополнительного гарантийного обслуживания AppleCare.

При этом в работе у Apple находится ещё как минимум три финтех-проекта. Программа Apple Pay Later, подразумевающая рассрочку платежей, была анонсирована в июне, но после неоднократных задержек может оказаться доступной для клиентов в марте или апреле текущего года. Сейчас услуга проходит бета-тестирование среди сотрудников Apple в определённых регионах США. Компания также намеревается предложить клиентам управление сбережениями и рассрочку платежа по различным покупкам. В перспективе фирменная Apple Card должна быть предложена и клиентам за пределами США. Когда эти сервисы будут доведены до ума, предсказывать сложно.