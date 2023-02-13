Букингемский дворец представил официальную эмблему коронации Его Величества Короля и Её Величества Королевы-консорта. Она была разработана сэром Джони Айвом совместно с его творческим коллективом LoveFrom.

«Для меня большая честь внести свой вклад в это замечательное национальное событие, и наша команда очень гордится этой работой, — заявил Джони Айв. — Дизайн был вдохновлён любовью короля Чарльза к планете, природе и его глубокой заботой о мире».

Эмблема выполнена в красном, белом и синем цветах в соответствии с флагом Соединенного Королевства и представляет четыре страны Великобритании. Роза – Англия, чертополох – Шотландия, нарцисс – Уэльс и трилистник – Северная Ирландия. В центре эмблемы красуется изображение короны Святого Эдуарда, которой будет коронован Карл III 6 мая 2023 года.

Официальная эмблема коронации теперь доступна для использования во всех мероприятиях, связанных с коронацией, включая общественные и национальные мероприятия, публикации, розничную торговлю и мерчендайзинг.