Разработчики из Primate Labs анонсировали Geekbench 6, новейшую версию кроссплатформенного приложения синтетических тестов производительности компьютеров и мобильных устройств.

Новая версия сможет оценить, как гибридные процессоры с производительными и энергоэффективными ядрами распределяют рабочие нагрузки. Geekbench 6 выпущен с прицелом на настоящее, в котором мы используем устройства, и будущее — на камеры и искусственный интеллект.

Geekbench 6 не берёт за основу показатели однопоточных тестов ЦП, используя вместо этого машинное обучение и другие рабочие нагрузки. Primate Labs отмечает, что новые тесты лучше отражают взаимодействие с типами файлов и приложениями, которые владельцы гаджетов будут активно использовать в 2023 году.

Наиболее заметное изменение в Geekbench 6 связано с обновлением набора данных, которое включает поддержку больших снимков, снятых на камеру смартфонов с разрешением от 12 до 48 Мп, библиотеку изображений для тестов, карты большего размера для навигационных тестов, более крупные и сложные документы в тестах PDF и HTML5.

Новый Geekbench будет включать в себя множество новых тестов:

Размытие фона, как во время видеоконференций

Фотофильтры, аналогичные тем, что используются в современных приложениях для социальных сетей

Обнаружение объектов для рабочих нагрузок ИИ

Библиотека фотографий для импорта и семантической маркировки фотографий и метаданных

Обработка текста для синтаксического анализа и преобразования в среде программирования Python (адаптировано под реальные кейсы разработчиков)

Некоммерческое использование Geekbench 6 стало полностью бесплатным, в платной версии доступны лишь несколько дополнительных функций, которые вряд ли понадобятся рядовому пользователю. Новая версия бенчмарка уже доступна для Android, iOS, macOS, Windows и Linux.