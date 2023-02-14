Apple выпустила обновления iOS 16.3.1 и iPadOS 16.3.1, которые содержат исправления, включая устранение проблем с iCloud и запросами Siri, а также оптимизацию функции «Распознавание аварии».

После начала горнолыжного сезона спасательные службы начали жаловаться, что система совершает большое количество ложных вызовов, видя в падениях лыжников и сноубордистов автомобильные аварии. После большого количества жалоб от спасателей Apple выделила специалистов, которые работали вместе с экстренными службами, регистрировали ложные вызовы и собирали данных о них. В тот момент компания не сообщала о своих планах и не рассказывала о том, как будет использовать полученные данные.

Исправление настроек iCloud может решить проблему, из-за которой некоторые пользователи не могут включить автоматическое резервное копирование iCloud на iPhone и iPad после установки обновления iOS 16.3.

Некоторые пользователи жаловались на ошибку Siri, из-за которой она не работала с функцией «Найти меня». Эту неполадку тоже устранили. В обновлении ОС HomePod решена проблема, которая приводила к сбою запросов «умного дома».

Вместе с тем после обновления у многих пользователей перестало работать приложение Google Photos. У некоторых (не у всех) приложение вылетало при запуске, что делало невозможным просмотр фотографий или управление библиотекой. Google уже оперативно выпустила обновление своего приложения, которое исправило данную ошибку.

Обновление доступно для iPhone 8 и новее, всех моделей iPad Pro, iPad Air 3-го поколения и новее, а также iPad 5-го поколения и новее и iPad mini 5-го поколения и новее.