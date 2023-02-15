Apple столкнулась со сложностями в стремлении увеличить производство в Индии, сообщает Financial Times. Оказалось, что каждый второй корпус для iPhone, произведенный в этой стране, бракованный.

Так, лишь около половины производимых для Apple компонентов на предприятии в южноиндийском городе Хосур, который принадлежит индийскому конгломерату Tata Group, пригодны для дальнейшей отправки на завод тайваньской компании Foxconn. Для исправления ситуации заокеанская корпорация направляет на предприятия в Индии разработчиков и инженеров из США и Китая.

Расширение производства в Индии замедляется из-за трудностей с логистикой, инфраструктурой, а также условиями работы персонала. В частности, инженеры Apple жалуются на часы ежедневных поездок на предприятия и обратно, а также отсутствие быстрого интернета.

Несмотря на эти проблемы, аналитики говорят, что потенциал Индии для Apple огромен. Экспорт продукции обрабатывающей промышленности из Индии может более чем удвоиться с 418 млрд долларов в 2022 году до более чем 1 трлн долларов в 2028 году благодаря политической поддержке и низким затратам. Только экспорт электроники будет расти ежегодными темпами до 40%.