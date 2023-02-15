Apple выпустила новую прошивку для зарядного кабеля MagSafe/USB-C. Новая версия 3.1.12 имеет номер сборки 10M1543. Об этом рассказал пользователь Twitter под ником aaronp613.

We got an update today… for the USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m) — Aaron (@aaronp613) February 14, 2023

Обычно Apple не сопровождает описанием апдейты для аксессуаров, и случай с кабелем MagSafe 3 не стал исключением. Предположительно, обновление повышает производительность и безопасность провода. Также апдейт может отвечать за расширение списка совместимых с аксессуаром устройств.

Кабель обновляется автоматически при подключении к MacBook. Эта модель кабеля совместима с MacBook Air M2 2022 года, 14-дюймовым MacBook Pro 2021 года и новее, а также 16-дюймовым MacBook Pro 2021 года и новее.