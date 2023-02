Apple выпустила новую прошивку для зарядного кабеля MagSafe/USB-C. Новая версия 3.1.12 имеет номер сборки 10M1543. Об этом рассказал пользователь Twitter под ником aaronp613.

We got an update today… for the USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)