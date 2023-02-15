Стрим-сервис Apple TV+ опубликовал тизер третьего сезона футбольной комедии «Тед Лассо». Новые серии станут доступны зрителям с 15 марта.

Третий сезон «Теда Лассо» посвящён новому сезону ФК «Ричмонд» в АПЛ и прямому противостоянию главного героя со своим бывшим помощником Нейтаном Шелли, который теперь возглавляет «Вест Хэм Юнайтед».

Сериал рассказывает о тренере по американскому футболу Теде Лассо (Джейсон Судейкис), который принимает предложение стать наставником клуба Английской Премьер-лиги. Несмотря на то что Лассо совершенно не разбирается в классическом футболе, смекалка и добродушный характер помогают ему завоевать уважение команды и болельщиков.

Всего в третьем сезоне запланировано 12 серий. «Тед Лассо» дважды брал телепремию «Эмми» как лучший комедийный сериал. В 2021 году один из создателей шоу Билл Лоуренс утверждал, что основная сюжетная история будет закончена после третьего сезона. Apple о завершении пока не сообщала.