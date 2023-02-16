Apple перенесла демонстрацию своей первой гарнитуры смешанной реальности с апреля на июнь 2023 года, рассказал журналист Марк Гурман из Bloomberg. По словам собеседников агентства, компания представит устройство во время конференции WWDC.

В начале января Гурман писал, что Apple хочет выпустить гарнитуру с предполагаемым названием Reality Pro весной. Однако планы изменились в феврале из-за наличия у продукта аппаратных и программных проблем. Также озвучивается возможное окно для выпуска девайса: если презентация состоится на WWDC, шлем появится в продаже до конца года.

Гурман отмечает, что Apple работает над шлемом смешанной реальности с 2015 г, и его выпуск откладывался уже несколько раз. В январе СМИ также сообщили, что компания отложила срок выпуска легких очков дополненной реальности до 2024 или 2025 года.

Ожидается, что первый шлем смешанной реальности от Apple будет оснащен достаточно производительной начинкой и обладать широкими возможностями. Специально для новинки Apple планирует создать отдельный App Store. Кроме этого шлем будет поддерживать сервисы Apple TV+ и Apple Arcade. Стоимость гаджета составит около $3000.