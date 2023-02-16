Стрим-сервис Apple TV+ представил дебютный трейлер «Тетриса». Картина об истории создания культовой головоломки выйдет 31 марта.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о культовой видеоигре «Тетрис», которую разработал советский программист Алексей Пажитнов в середине 1980-х. Роль «отца "Тетриса"» исполнит российский актер Никита Ефремов. В борьбу за право распространять игру вступит дизайнер и президент компании Bullet-Proof Softwaaare Хэнк Роджерс, которого сыграл Тэрон Эджертон.

Трейлер демонстрирует антураж Холодной войны и других участников конфликта, включая агентов КГБ, Михаила Горбачёва и многолетнего президента Nintendo Хироси Ямаути, под прочно ассоциирующуюся с игрой песню «Коробейники».

Режиссёром «Тетриса» выступил Джон С. Бейрд («Грязь»), а оригинальный сценарий написал Ноа Пинк (сериал «Гений»). В актёрском составе также были заняты Тоби Джонс, Софья Лебедева и др. Мировая премьера фильма пройдёт на кинофестивале SXSW в Техасе 16 марта.