Microsoft опубликовала новое руководство на сайте поддержки, где рассказала о способах использования Windows 11 на компьютерах Mac с процессорами Apple M1 и M2. Пользователям предлагается два варианта: запускать ОС в виртуальной машине Parallels Desktop 18. или работать через облачный сервис Windows 365.

Первое официальное решение предназначено специально для версий Windows 11 Pro и Windows 11 Enterprise на базе ARM и только для компьютеров Apple Mac M1 и M2 в режиме VM. Вам придется использовать Parallels Desktop версии 18, которая была выпущена в августе 2022 года. В отдельном разделе Microsoft указывает на множество ограничений, связанных с запуском Windows 11 ARM на этих компьютерах Mac. Это включает в себя невозможность запуска приложений или игр для Windows, использующих DirectX 12 или OpenGL3.3, а также отсутствие поддержки подсистем Android или Linux.

Windows 11 можно было запускать на Mac с процессором Apple Silicon через виртуальные машины ещё с 2021 года, но тогда не было «одобрения» от Microsoft — пользователи могли устанавливать только предварительные сборки системы, предназначенные для тестировщиков. Теперь же им доступны стабильные издания Windows 11 Pro и Enterprise.

Второй вариант заключается в использовании корпоративного сервиса Windows 365. Копия Windows 11 будет запускаться в облаке Azure, а на устройство пользователя будет осуществляться потоковая передача изображения. Этот вариант подходит для организаций, но для обычных пользователей это, вероятно, не самый интересный вариант, т.к. подписка на сервис Microsoft 365 Business Cloud PC начинается с $31 в месяц.