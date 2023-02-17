Apple выпустила iOS и iPadOS 16.4 beta 1 для разработчиков. Помимо прочего, в ней появилась поддержка набора текста на встроенной клавиатуре свайпом на русском и украинском языках.

Впервые функцию показали в iOS 13. Тогда она была доступна для других языков, включая английский. Теперь и русскоязычные пользователи iPhone могут набирать текст при помощи жестов, проводя пальцами по клавиатуре.

По мнению многих пользователей, свайпы ускоряют набор текста и сокращают количество ошибок. Включить эту функцию под названием «Проведение пальцем для ввода» можно в настройках клавиатуры.

Другое важное нововведение iOS 16.4 заключается в улучшении веб-движка WebKit, отвечающего за работу веб-приложений. Если добавить такое приложение на рабочий стол, оно сможет присылать уведомления, а на иконке будут появляться соответствующие индикаторы, как в случае с обычными программами из App Store. Кроме того, пользователи смогут настроить работу уведомлений веб-приложений по своему усмотрению.

Помимо этого, добавили новые эмодзи согласно стандарту Unicode 15.0. Теперь в сообщениях можно отправить лося, гуся, осла или стручок гороха. В Apple Music теперь отображается небольшая иконка профиля пользователя.

Вместе с этим разработчики реализовали ряд менее заметных исправлений и улучшений, направленных на повышение стабильности работы iOS. На данном этапе для загрузки iOS 16.4 требуется профиль разработчика, но позднее Apple выпустит общедоступные бета-версии ОС.